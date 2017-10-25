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21:51 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Загадка ковра из яблок в ирландском саду: что же произошло?

Удивительный ковер из яблок в одном из ирландских городков, где производят сидр, привлек внимание фотографов и заставил многих задаться вопросом, что же произошло на самом деле.

Впечатление такое, что кто-то аккуратно, яблоко к яблоку, выложил ими огромную площадь сада.

Как рассказал автор фотографий Тони Иган, яблоки в садах под ирландским городом Клонмелом попадали от сильного ветра, вызванного ураганом «Офелия», пронесшимся над Ирландией 16 октября.

Яблоневые сады занимают огромную площадь, но этот сравнительно небольшой участок, по словам фотографа, находится в низине, рядом с речкой Шур.

«Из-за урагана река вышла из берегов и затопила сады, собрав все упавшие яблоки на этом участке. Какое-то время яблоки плавали здесь на поверхности, а когда вода сошла, они легли на землю ровным слоем», — рассказал Русской службе Би-би-си Тони Иган, живущий неподалеку от садов.

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На земле оказались в основном яблоки, выращиваемые для производства сидра.

Фотограф, в прошлом работавший на одну из компаний-производителей сидра, говорит, что отображенный на снимках участок — лишь крошечная часть огромной территории яблоневых садов.

«То, что вы видите на снимках — это меньше одного процента всей территории, так что на производстве сидра все это не скажется», — успокаивает он любителей ирландского сидра.

Сбор урожая яблок этих сортов в этом регионе лишь только начинается.

«Урожай ожидается в ближайшие недели, но на прошлой неделе большая часть ирландских яблок была побита в результате беспрецедентного погодного явления», — подтвердил представитель компании-производителя сидра.

Ураган «Офелия» обрушившийся на прошлой неделе на Ирландию, оставил тысячи домов без электроэнергии и вырвал множество деревьев.

Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигала 176 км/ч. Некоторые школы были вынуждены прекратить работу на несколько дней.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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