Загадка ковра из яблок в ирландском саду: что же произошло?
Удивительный ковер из яблок в одном из ирландских городков, где производят сидр, привлек внимание фотографов и заставил многих задаться вопросом, что же произошло на самом деле.
Удивительный ковер из яблок в одном из ирландских городков, где производят сидр, привлек внимание фотографов и заставил многих задаться вопросом, что же произошло на самом деле.
Впечатление такое, что
Яблоневые сады занимают огромную площадь, но этот сравнительно небольшой участок, по словам фотографа, находится в низине, рядом с речкой Шур.
«Из-за урагана река вышла из берегов и затопила сады, собрав все упавшие яблоки на этом участке.
На земле оказались в основном яблоки, выращиваемые для производства сидра.
Фотограф, в прошлом работавший на одну из
«То, что вы видите на снимках — это меньше одного процента всей территории, так что на производстве сидра все это не скажется», — успокаивает он любителей ирландского сидра.
Сбор урожая яблок этих сортов в этом регионе лишь только начинается.
«Урожай ожидается в ближайшие недели, но на прошлой неделе большая часть ирландских яблок была побита в результате беспрецедентного погодного явления», — подтвердил представитель
Ураган «Офелия» обрушившийся на прошлой неделе на Ирландию, оставил тысячи домов без электроэнергии и вырвал множество деревьев.
Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигала 176 км/ч. Некоторые школы были вынуждены прекратить работу на несколько дней.