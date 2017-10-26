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12:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

Самолёты могут вернуться на Балтимор в 2018 году до завершения реконструкции

Похоже, всё-таки готовим беруши. Самолёты могут вернуться на Балтимор уже в следующем году — ещё до полного завершения реконструкции. Работы планируют возобновить весной 2018 года.

Источник: Вести - Воронеж

Напомним, аэродром был закрыт 4 года назад. Строительство там началось со взлётки и создания мест для стоянки воздушных судов. После объект был фактически заморожен, сроки завершения реконструкции неоднократно откладывались. Последняя дата, которую называли, 2017 год. Но приступить к работам здесь так и не смогли, в том числе из-за нехватки финансирования.

Теперь, говорят в главном командовании ВКС, предстоит заново определить стоимость работ, после объявлять конкурс и заключать контракт. Не отрицают, следующий год — это всё же оптимистичный вариант. Фактически реконструкция здесь ещё на начальном этапе.

— Первый этап включает в себя, грубо говоря, определённый объём работ, выполнено чуть-чуть больше 50% этих работ. Завершение первого пускового этапа позволит нам при определённых ограничениях запустить аэродром. А если мы говорим о завершении всего комплекса — это вообще 4 этапа. Но каждый этап он разбит так, чтобы мы уже могли пользоваться, — рассказал Андрей Кочерга, начальник инженерно-аэродромной службы ВВС Главного командования ВКС России.

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