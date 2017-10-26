Самолёты могут вернуться на Балтимор в 2018 году до завершения реконструкции

Источник: Вести - Воронеж

Напомним, аэродром был закрыт 4 года назад. Строительство там началось со взлётки и создания мест для стоянки воздушных судов. После объект был фактически заморожен, сроки завершения реконструкции неоднократно откладывались. Последняя дата, которую называли, 2017 год. Но приступить к работам здесь так и не смогли, в том числе из-за нехватки финансирования.

Теперь, говорят в главном командовании ВКС, предстоит заново определить стоимость работ, после объявлять конкурс и заключать контракт. Не отрицают, следующий год — это всё же оптимистичный вариант. Фактически реконструкция здесь ещё на начальном этапе.