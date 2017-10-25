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21:58 (мск), источник: БЕЛТА

Первый снег выпал в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 42% 754 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: БЕЛТА

Мокрый снег идет в некоторых районах столицы.

В предстоящие сутки, 26 октября, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах — сильный мокрый снег. По востоку местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15−18 м/с.

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