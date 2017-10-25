Первый снег выпал в Минске
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА.
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Минске, сообщает БЕЛТА.
Мокрый снег идет в некоторых районах столицы.
В предстоящие сутки, 26 октября, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах — сильный мокрый снег. По востоку местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет