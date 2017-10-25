Патриарх Кирилл рассказал о потребности Москвы в гастарбайтерах

«Все больше и больше возникает тема демографическая в нашей стране среди специалистов, среди общественности. Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает», — заявил патриарх на открытии Общецерковного съезда по социальному служению.
Он отметил, что в Москве идет программа реновации, строятся дома, дороги. Патриарх задал вопрос, «кто все это строит» и сам на него ответил:
Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно.