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22:24 (мск), источник: Газета.Ру

Патриарх Кирилл рассказал о потребности Москвы в гастарбайтерах

Патриарх Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов, поскольку в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог, сообщает «Интерфакс».

Источник: Reuters

«Все больше и больше возникает тема демографическая в нашей стране среди специалистов, среди общественности. Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает», — заявил патриарх на открытии Общецерковного съезда по социальному служению.

Он отметил, что в Москве идет программа реновации, строятся дома, дороги. Патриарх задал вопрос, «кто все это строит» и сам на него ответил:

Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно.
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