Метели ожидаются на большей территории Казахстана в четверг

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики ожидаются осадки, местами сильные, а также на севере, центре и востоке республики местами пройдет снег. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, метель, гололед, на юго-западе — гроза.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами — усиление ветра 15−20 м/с. В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. В Мангистауской области днем местами ожидается гроза, ветер 15−20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается метель, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами — гололед, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Акмолинской области ночью местами ожидается низовая метель, туман, ветер 15−20 м/с. В Карагандинской области местами ожидается низовая метель, ночью усиление ветра 15−20 м/с, утром туман. В Павлодарской области ночью ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, местами с низовой метелью. В Костанайской области местами ожидается туман.