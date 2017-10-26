В Казани впервые пройдет республиканский родительский форум

В родительском форуме примут участие родительские комитеты, советы отцов, советы бабушек, родительские ассоциации. Всего планируется участие 400 родителей.



В ходе пленарной части форума будут рассмотрены вопросы семейного благополучия, роли семейных традиций в укреплении семьи, погони за успехом, порой в ущерб интересам детей.



Будут организованы дискуссионные площадки на темы о правильном питании детей, Интернете, суицидальных наклонностях, трудовом воспитании, детей с ОВЗ.