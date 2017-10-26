Метель придет на территорию Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае сегодня, 26 октября, станет ещё чуть холоднее. Температура воздуха понизится на всей территории региона, картину дополнит неслабый ветер. В северных районах ожидается метель.

В Хабаровске дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 1−3 °C. Небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 6−8 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке в ноль градусов. Пройдёт снег, ожидается метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура снизится до 1−3 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Чумикане дневная температура упадёт до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.