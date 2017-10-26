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03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Войти в «Золотую сотню» приглашают молодежь Хабаровского края

Заявки на участие в бизнес-интенсиве принимаются до 30 октября.

Бизнес-интенсив «Золотая сотня» стартует в Хабаровском крае. У молодежи региона есть возможность за десять дней научиться предпринимательскому мастерству или вывести бизнес на новый уровень. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», обучение проводится с 8 по 18 ноября по программе «Ты-предприниматель» бесплатно.

Принять участие в бизнес-интенсиве могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, желающие открыть свое дело или уже имеющих его. «Золотая сотня» откроет возможность за короткий период научиться тому, как открыть свое успешное дело, и как в дальнейшем его грамотно развивать.

«Для обучения привлечены ведущие бизнес-тренеры Дальнего Востока и России. От нашего региона в роли экспертов выступят Елена Стеценко и Любовь Кутузова, с участием остальных экспертов пока ещё решается. Сам интенсив включает в себя три площадки, на которых на протяжении 6 дней в неделю с 14 часов до 18.30 пройдут занятия в формате лекций. Итогом станет мероприятие, на котором вручат сертификаты участников. Практическая значимость мероприятия в том, что молодежь получит инструмент, с помощью которого сможет развить свою бизнес-идею до стартапа или создания ИП», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист по работе с молодёжью комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Ирина Геня.

Заявку на участие в бизнес-интенсиве можно подать до 30 октября, зарегистрировавшись на сайте: www.molpred27.ru. Количество мест ограничено. Узнать подробности можно по телефону: тел. 8 (4212) 67−10−44.

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