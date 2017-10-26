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04:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Останется только одна: хабаровчанка прошла в финал кастинга в группу «Серебро»

24-летняя Регина Кова стала одной из четырех девушек, за которых можно проголосовать в Instagram продюсера группы.

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

Модель из Хабаровска претендует на место участницы поп-группы Serebro. Отдать свой голос за Регину Кову можно в голосовании, которое проходит в профиле Максима Фадеева, сообщает ИА AmurMedia.

Заявка модели Регины Ковы попала в финальное голосование за новую участницу группы Serebro. Первоначальный отбор был начат еще в начале октября, когда в Instagram-аккаунте продюсера Максима Фадеева появилось сообщение о поиске новой участницы в группу «Serebro». Поучаствовать в отборе можно было, выложив заявку в Instagram. Сроки проведения кастинга несколько раз продлевались. В итоге 16 октября было объявлено об окончании отбора и начале финального голосования.

Вечером 25 октября в этом же Instagram-аккаунте было выложено четыре заявки, за которые предлагается проголосовать пользователям. Среди них оказалась и заявка Регины Ковы. Несмотря на то, что на данный момент девушка живет в Москве, в качестве города был указан именно Хабаровск.

Заметим, что это уже не первый раз, когда группа Serebro «встречается» с дальневосточной столицей. Ранее агентство сообщало, что у группы «Ежемесячные», в состав которой входит Слава КПСС, вышел трек под названием «Это не месячные». По всей видимости, специально для трека записалась и Ольга Серябкина из группы Serebro, чья фраза «Это не месячные, это ежемесячные» звучит на протяжении всего трека. Сама девушка в итоге раскритиковала вышедшую композицию у себя в Instagram.

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