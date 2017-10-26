Останется только одна: хабаровчанка прошла в финал кастинга в группу «Серебро»
24-летняя Регина Кова стала одной из четырех девушек, за которых можно проголосовать в Instagram продюсера группы.
24-летняя Регина Кова стала одной из четырех девушек, за которых можно проголосовать в Instagram продюсера группы.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
Модель из Хабаровска претендует на место участницы
Заявка модели Регины Ковы попала в финальное голосование за новую участницу группы Serebro. Первоначальный отбор был начат еще в начале октября, когда в
Вечером 25 октября в этом же
Заметим, что это уже не первый раз, когда группа Serebro «встречается» с дальневосточной столицей. Ранее агентство сообщало, что у группы «Ежемесячные», в состав которой входит Слава КПСС, вышел трек под названием «Это не месячные». По всей видимости, специально для трека записалась и Ольга Серябкина из группы Serebro, чья фраза «Это не месячные, это ежемесячные» звучит на протяжении всего трека. Сама девушка в итоге раскритиковала вышедшую композицию у себя в Instagram.