В Красноярске прошёл Сибирский исторический форум

На события вековой давности в этом зале смотрят с научным интересом. В конгресс-холле СФУ собрались историки из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Благовещенска и других городов России. Все они — участники Сибирского исторического форума, уже пятого по счёту. В этом году, когда исполняется сто лет с момента Октябрьской революции, выбор темы был очевиден.



«К событиям революции обращаться всегда необходимо и актуально. Потому что любая революция впитывает в себя десятилетия, а порой столетия предшествующего исторического опыта. Всякая революция указывает на те опасности, подводные камни, которые грозят нашему обществу в будущем», — отметил директор института истории РАН (Санкт-Петербург) Николай Смирнов.



При этом Красноярский край и Сибирь учёные выделяют на исторической карте как особо политически бурный регион. «Красноярский край, как известно, был местом, куда ссылались политические заключённые. И эта политическая элита, которая оказывалась в Минусинске, Шушенском, Красноярске, естественно, способствовала формированию определённых настроений. Всё происходило гораздо быстрее, чем в других регионах», — пояснил главный научный сотрудник института российской истории РАН Владимир Булдаков.



На форуме этого года прозвучит более 60-ти докладов. «Сегодня мы проводим, наверное, самый крупный форум из пяти и надеемся, что это вызывает и общественный интерес к тем событиям, которые мы обсуждали», — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко.



Также итогом научных обсуждений и прений станет сборник докладов, который традиционно издают по завершении форума. Поэтому каждый красноярец сможет ознакомиться с различными точками зрения на историю.





Владимир БОГОМОЛОВ



