Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
04:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Студенты ДВФУ подтвердили неряшливость некоторых иностранцев

Студенты, живущие в кампусе ДВФУ, раскритиковали иностранных «коллег», не всегда убирающих за собой, сообщает Deita. ru.

«Да, частенько случается, что наши гости не утруждают себя уборкой. Россияне в этом плане более чистоплотны. Однако, я живу в комнате с китаянкой, и она, в отличие от индийцев, очень аккуратная и чистоплотная. Так что здесь, наверное, больше зависит от конкретного человека», — говорит Татьяна, студентка пятого курса ДВФУ.

Напомним, жители капуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita.ru.

Молодые люди из южной страны устроили свалку и трущобы из собственной комнаты. По всей комнате, расположенной в престижном корпусе 8.2, разбросана еда, вещи и прочий мусор.

Индийские студенты считаются «неприкасаемыми», так как они иностранцы. Уборщицы кампуса имеют право лишь пропылесосить свободный участок пола и убраться в ванной — а потому «маленькие трущобы» так и остаются гнить в своем естестве где-то в сердце кампуса ДВФУ.

Василий Кучин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
В США умер знаменитый музыкант Фэтс Домино
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь