Студенты ДВФУ подтвердили неряшливость некоторых иностранцев
Студенты, живущие в кампусе ДВФУ, раскритиковали иностранных «коллег», не всегда убирающих за собой, сообщает Deita. ru.
Студенты, живущие в кампусе ДВФУ, раскритиковали иностранных «коллег», не всегда убирающих за собой, сообщает Deita. ru.
«Да, частенько случается, что наши гости не утруждают себя уборкой. Россияне в этом плане более чистоплотны. Однако, я живу в комнате с китаянкой, и она, в отличие от индийцев, очень аккуратная и чистоплотная. Так что здесь, наверное, больше зависит от конкретного человека», — говорит Татьяна, студентка пятого курса ДВФУ.
Напомним, жители капуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita.ru.
Молодые люди из южной страны устроили свалку и трущобы из собственной комнаты. По всей комнате, расположенной в престижном корпусе 8.2, разбросана еда, вещи и прочий мусор.
Индийские студенты считаются «неприкасаемыми», так как они иностранцы. Уборщицы кампуса имеют право лишь пропылесосить свободный участок пола и убраться в ванной — а потому «маленькие трущобы» так и остаются гнить в своем естестве
Василий Кучин.