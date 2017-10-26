Студенты ДВФУ подтвердили неряшливость некоторых иностранцев

«Да, частенько случается, что наши гости не утруждают себя уборкой. Россияне в этом плане более чистоплотны. Однако, я живу в комнате с китаянкой, и она, в отличие от индийцев, очень аккуратная и чистоплотная. Так что здесь, наверное, больше зависит от конкретного человека», — говорит Татьяна, студентка пятого курса ДВФУ.