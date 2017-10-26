Премьеру «Матильды» в Челябинске оценят чиновники во главе с министром культуры
В четверг, 26 октября, в Челябинске стартует фильм Алексея Учителя, получивший скандальную известность задолго до премьеры.
В четверг, 26 октября, в Челябинске стартует фильм Алексея Учителя, получивший скандальную известность задолго до премьеры.
В четверг, 26 октября, в Челябинске состоится премьера скандально известного фильма Алексея Учителя «Матильда» — несмотря на сомнения и колебания, все челябинские кинотеатры одномоментно запускают фильм в прокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Челябинский кинотеатр «Знамя» первым заявил о готовности выпустить фильм в широкий прокат. На сегодняшний день билетов на день премьеры уже нет. Однако желающие могут посмотреть фильм в ближайшее время, картину будут показывать до 8 ноября.
«Мы держим самые демократичные цены. В сентябре можно было купить билет за 150 рублей, в октябре, в связи с ажиотажем, мы немного повысили расценки — до 200 рублей», — уточнила замдиректора «Знамени» Елена Байтенова.
Ярой противницей кинокартины выступила Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ и
Челябинская общественность грядущую премьеру ожидает спокойно. «Надо прежде посмотреть фильм, чтобы делать
Напомним, администрация кинотеатра «Знамя» пообещала усилить охрану во время показов нашумевшей картины — в зале будут дежурить сотрудники охранной компании.