Премьеру «Матильды» в Челябинске оценят чиновники во главе с министром культуры

В четверг, 26 октября, в Челябинске состоится премьера скандально известного фильма Алексея Учителя «Матильда» — несмотря на сомнения и колебания, все челябинские кинотеатры одномоментно запускают фильм в прокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря министра культуры Челябинской области Викторию Олиферчук.

Челябинский кинотеатр «Знамя» первым заявил о готовности выпустить фильм в широкий прокат. На сегодняшний день билетов на день премьеры уже нет. Однако желающие могут посмотреть фильм в ближайшее время, картину будут показывать до 8 ноября.

«Мы держим самые демократичные цены. В сентябре можно было купить билет за 150 рублей, в октябре, в связи с ажиотажем, мы немного повысили расценки — до 200 рублей», — уточнила замдиректора «Знамени» Елена Байтенова.

Ярой противницей кинокартины выступила Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Крыма. Она считает, что фильм необходимо запретить к показу как оскорбляющий чувства верующих. С ней согласилась жительница Сатки, правда, она апеллировала не к религии, а к исторической правде, которая, по мнению заявительницы, в этом фильме отсутствует. Она и еще несколько активистов из других регионов направили в ФАС обращение с просьбой проверить афишу и трейлеры картины на нарушения рекламного законодательства. Ведомство таковых не нашло.

Челябинская общественность грядущую премьеру ожидает спокойно. «Надо прежде посмотреть фильм, чтобы делать какие-либо заключения», — считает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Он, а также чиновники из Управления культуры, местные кинокритики, участники челябинского клуба «Кинотавр» посмотрят премьеру в «Знамени».