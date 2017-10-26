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05:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Под Хабаровском снова поселилась тигрица

Молодую тигрицу отмечает фотоловушка на Хехцире.

Молодая тигрица обживается в Большехехцирском заповеднике рядом с Хабаровском, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На относительно небольшой территории заповедника краснокнижный хозяин тайги не жил уже более 10 лет, со времен знаменитой тигрицы Трехпалой. Она жила на Хехцире 15 лет, с 1992 по 2007 год и даже трижды рожала тигрят от кавалера, который одно время жил по соседству.

И вот, спустя 10 лет, тигрица снова поселилась здесь. Как рассказал корреспонденту агенства руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Констнтин Шайдуров, в поле зрения экологов молодая тигрица появилась еще весной в районе реки Кабаньей, но была вероятность, что она здесь просто мимоходом.

 — И вот недавно она снова оставила свой след на дороге. Судя по ширине пятки, тигрице около трех лет. Живет она на территории Малого Хехцира, — уточнил эколог. — Корма у нее достаточно, чтобы обитать в этой местности, не голодая. Поэтому хищница не появляется в населенных пунктах. Обычно тигры, если у них достаточно еды, на глаза людям не показываются и ведут скрытный образ жизни. По словам Константина Шайдурова, краснокнижная хищница еще не приносила потомства в силу своего возраста. Экологи предполагают, что приплод может быть на следующий год, потому что рядом, на Большом Хехцире живет взрослый самец. Недавно его видели в районе села Казакевичева, наведывается тигр также к пасечникам и пограничникам. К тому же, судя по результатам данных учета прошлого года, на территорию Хехцира периодически заходит еще несколько самцов.

В конце декабря специалисты вновь отследят численность полосатых хищников, обитающих в границах заповедника.

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