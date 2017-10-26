Под Хабаровском снова поселилась тигрица

На относительно небольшой территории заповедника краснокнижный хозяин тайги не жил уже более 10 лет, со времен знаменитой тигрицы Трехпалой. Она жила на Хехцире 15 лет, с 1992 по 2007 год и даже трижды рожала тигрят от кавалера, который одно время жил по соседству.

— И вот недавно она снова оставила свой след на дороге. Судя по ширине пятки, тигрице около трех лет. Живет она на территории Малого Хехцира, — уточнил эколог. — Корма у нее достаточно, чтобы обитать в этой местности, не голодая. Поэтому хищница не появляется в населенных пунктах. Обычно тигры, если у них достаточно еды, на глаза людям не показываются и ведут скрытный образ жизни. По словам Константина Шайдурова, краснокнижная хищница еще не приносила потомства в силу своего возраста. Экологи предполагают, что приплод может быть на следующий год, потому что рядом, на Большом Хехцире живет взрослый самец. Недавно его видели в районе села Казакевичева, наведывается тигр также к пасечникам и пограничникам. К тому же, судя по результатам данных учета прошлого года, на территорию Хехцира периодически заходит еще несколько самцов.



В конце декабря специалисты вновь отследят численность полосатых хищников, обитающих в границах заповедника.