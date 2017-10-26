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05:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

За ночь дорожники обустроили насыпь для объезда аварийного моста в Приморье

Сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе.

Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.

Сотрудники АО «Примавтодор» продолжают обустройство временного объезда на участке трассы Артем-Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лобога.

Отметим, что сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск.

Напомним, накануне движение на участке трассы Артем-Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.

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