За ночь дорожники обустроили насыпь для объезда аварийного моста в Приморье
Сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе.
Сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе.
Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.
Сотрудники АО «Примавтодор» продолжают обустройство временного объезда на участке трассы
Отметим, что сейчас движение по мосту через реку Лобога для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск.
Напомним, накануне движение на участке трассы