«Матильду» в Хабаровске не покажет только один кинотеатр

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице, сегодня 26 октября, состоится премьера скандально известного фильма Алексея Учителя «Матильда». После долгих споров и разногласий картину выпустили в прокат. В Хабаровске её покажут все кинотеатры, кроме «Совкино»: там не нашли финансов для дополнительной охраны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представители «Совкино» ещё в сентябре одними из первых заявляли, что обязательно покажут работу Учителя, несмотря на скандалы, которые сопровождают картину. Тогда в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры, в структуру которого входит старейший кинотеатр города, не думали, что прокат потребует дополнительных вложений.

«Во все кинотеатры пришли рекомендации усилить охрану на время показов “Матильды”. Это дополнительные финансы, у нас они не предусмотрены, поэтому этой картины в репертуаре “Совкино” нет», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК» Елена Костюченко.

Несмотря на то, что «Совкино» является краевой собственностью, в кинотеатре не могут выставить наряды полиции: показ фильма не является массовым мероприятием. Прибегать к услугам охранных предприятий в кинотеатре не стали.

«Показ фильма не входит в список, утверждённый Федеральным законом “О проведении массовых мероприятий”, где обязательно должны присутствовать сотрудники полиции. Данный случай не подпадает под законодательство, поэтому полномочий на привлечение сотрудников УМВД нет. Если произойдут какие-то инциденты и поступит сигнал, то сотрудники полиции обязательно приедут на место», — объяснил старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.