«Матильду» в Хабаровске не покажет только один кинотеатр
«Совкино» отказалось от проката
«Совкино» отказалось от проката
В дальневосточной столице, сегодня 26 октября, состоится премьера скандально известного фильма Алексея Учителя «Матильда». После долгих споров и разногласий картину выпустили в прокат. В Хабаровске её покажут все кинотеатры, кроме «Совкино»: там не нашли финансов для дополнительной охраны, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Представители «Совкино» ещё в сентябре одними из первых заявляли, что обязательно покажут работу Учителя, несмотря на скандалы, которые сопровождают картину. Тогда в Краевом
«Во все кинотеатры пришли рекомендации усилить охрану на время показов “Матильды”. Это дополнительные финансы, у нас они не предусмотрены, поэтому этой картины в репертуаре “Совкино” нет», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК» Елена Костюченко.
«Показ фильма не входит в список, утверждённый Федеральным законом “О проведении массовых мероприятий”, где обязательно должны присутствовать сотрудники полиции. Данный случай не подпадает под законодательство, поэтому полномочий на привлечение сотрудников УМВД нет. Если произойдут
Агентство писало, что картину, снятую при участии Фонда Кино России, преследуют скандалы с момента опубликования первых трейлеров. За запрет её проката выступает, в частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Неизвестные в знак протеста закидали бутылками с зажигательной смесью расположенный в