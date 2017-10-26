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07:18 (мск), источник: Noi.md

Бананы могут вскоре исчезнуть с лица Земли

Странная болезнь выкашивает банановые плантации по всему миру.

Источник: Noi.md

Самые популярные в мире бананы сорта «кавендиш» могут полностью исчезнуть из-за развития панамской болезни — грибка, который проникает в корень растения и заражает плод.

Болезнь уже распространилась по банановым плантациям в Азии, Австралии и Африке. Признаки инфекции уже были замечены в Пакистане, Ливане, Иордании, Омане, Мозамбике и Квинсленде. Южная Америка пока не затронута, но эксперты прогнозируют, что и там бананы вскоре будут поражены.

В 1950-е годы эта болезнь уже уничтожила популяцию бананов в Центральной и Южной Америке. Теперь эксперты считают, что болезнь снова вернется в Южную Америку, где выращивается 82% всех бананов сорта.

Если болезнетворный грибок попадает в почву, она остается зараженной на несколько десятков лет, говорится в исследовании, проведенном учеными из Вагенингенского университета в Нидерландах.

Ботаники полагают, что очаг болезни, вызываемой штаммом Tropical Race 4 (TR4), находится в Индонезии, где болезнь «дремала» в почве в течение 30 лет. Наибольшую опасность данный штамм представляет именно для бананов сорта «кавендиш», устойчивого к другим штаммам панамской болезни, но чрезвычайно восприимчивого к TR4.

Ученые советуют как можно скорее изучить новый штамм и создать средство борьбы с ним. Кроме того, специалисты считают необходимым применение карантинных мер для ряда плантаций.

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