Новую остановку оборудовали на «Узловой» в Иркутске

С 1 ноября на «Узловой» автобусы из Ново-Ленино в Иркутске будут забирать и высаживать пассажиров на новом остановочном пункте. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на начальника управления транспорта Булата Тугутова.

По словам чиновника, для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, для сокращения дорожных заторов в этом районе, приняли решение разделить остановочные пункты на «Узловой (из центра)». Уже обустроен дополнительный заездной карман и посадочная площадка, установлен остановочный павильон.