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05:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Новую остановку оборудовали на «Узловой» в Иркутске

Остановочные пункты разделили.

С 1 ноября на «Узловой» автобусы из Ново-Ленино в Иркутске будут забирать и высаживать пассажиров на новом остановочном пункте. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на начальника управления транспорта Булата Тугутова.

По словам чиновника, для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, для сокращения дорожных заторов в этом районе, приняли решение разделить остановочные пункты на «Узловой (из центра)». Уже обустроен дополнительный заездной карман и посадочная площадка, установлен остановочный павильон.

С 1 ноября посадка и высадка пассажиров маршрутов № 13, 14, 25, 30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66, следующих в микрорайон Ново-Ленино, будет осуществляться в первой по ходу движения, недавно оборудованной остановке. А посадка и высадка пассажиров маршрутов регулярных пассажирских перевозок № 10, 10к, 24, 26, 28, 28р, 31, 43, 57, следующих в район Иркутск-2, будет осуществляться в старом заездном кармане.

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