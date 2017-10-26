Новую остановку оборудовали на «Узловой» в Иркутске
Остановочные пункты разделили.
Остановочные пункты разделили.
С 1 ноября на «Узловой» автобусы из
По словам чиновника, для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, для сокращения дорожных заторов в этом районе, приняли решение разделить остановочные пункты на «Узловой (из центра)». Уже обустроен дополнительный заездной карман и посадочная площадка, установлен остановочный павильон.
С 1 ноября посадка и высадка пассажиров маршрутов № 13, 14, 25, 30, 33, 37, 39, 42, 54, 55, 60, 65, 66, следующих в микрорайон