Пенсионерки Владивостока торопятся посмотреть «Матильду»
В день российской премьеры в кинотеатрах усилили охрану.
В день российской премьеры в кинотеатрах усилили охрану.
Сегодня, 26 октября, в российских кинотеатрах стартовал показ фильма «Матильда», прославившегося задолго до начала широкого проката. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, сколько зрителей пришло на первый утренний сеанс во Владивостоке и как к этому дню подготовились кинотеатры.
Местным жителям повезло в том плане, что именно во Владивостоке состоялась официальная российская премьера этого скандального фильма — ещё 11 сентября. Кроме того, 10 сентября режиссёр Алексей Учитель пообщался со зрителями и представил 30-минутный фрагмент в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого». Поэтому приморцы в целом спокойно отреагировали на происходящую шумиху.
Например, руководитель
Первыми — в 10 часов утра — историческую мелодраму начали демонстрировать кинотеатры сети «Иллюзион»: «Океан», «Уссури», «Иллюзион» в Доме молодёжи и «Иллюзион Парк» в ТРЦ «Черёмушки». Генеральный директор этой киносети Антон Алексеенко рассказал РИА «Восток-Медиа», что на первый сеанс к ним пришло примерно 260 зрителей: «Причём очень активно шли пенсионеры, точнее даже пенсионерки. Для них ведь действуют существенные скидки: билеты на утренние сеансы стоят от 150 рублей, а для пенсионеров — от 50 рублей. Больше всего желающих посмотреть «Матильду» пришло в «Уссури».
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В кинотеатре «Владивосток» 24 октября уже состоялся закрытый показ «Матильды», который «прошёл с усиленной охраной, но в спокойной обстановке». Сегодня с 12 часов начались обычные сеансы, при этом для безопасности самих же зрителей на входе стоит металлоискатель.