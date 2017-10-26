Пенсионерки Владивостока торопятся посмотреть «Матильду»

Сегодня, 26 октября, в российских кинотеатрах стартовал показ фильма «Матильда», прославившегося задолго до начала широкого проката. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, сколько зрителей пришло на первый утренний сеанс во Владивостоке и как к этому дню подготовились кинотеатры.

Местным жителям повезло в том плане, что именно во Владивостоке состоялась официальная российская премьера этого скандального фильма — ещё 11 сентября. Кроме того, 10 сентября режиссёр Алексей Учитель пообщался со зрителями и представил 30-минутный фрагмент в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого». Поэтому приморцы в целом спокойно отреагировали на происходящую шумиху.

Например, руководитель рекламно-репертуарного отдела кинотеатра New Wave Cinema Сергей Понкратов сказал: «Я не верю в ажиотаж вокруг этого фильма. Мне лично он не понравился. Думаю, что больше раздувают ситуацию — вообще всё, что снимают о периоде российской истории до Второй мировой войны, не всегда оказывается интересным российскому зрителю. Например, в прокате провалился фильм “Ёлки 1914”, связанный с Первой мировой войной». Сергей добавил, что первый сеанс «Матильды» у них начался только что, в 12:10, и никаких препятствий со стороны противников этой премьеры не было, «разве что несущественные письма».

Первыми — в 10 часов утра — историческую мелодраму начали демонстрировать кинотеатры сети «Иллюзион»: «Океан», «Уссури», «Иллюзион» в Доме молодёжи и «Иллюзион Парк» в ТРЦ «Черёмушки». Генеральный директор этой киносети Антон Алексеенко рассказал РИА «Восток-Медиа», что на первый сеанс к ним пришло примерно 260 зрителей: «Причём очень активно шли пенсионеры, точнее даже пенсионерки. Для них ведь действуют существенные скидки: билеты на утренние сеансы стоят от 150 рублей, а для пенсионеров — от 50 рублей. Больше всего желающих посмотреть «Матильду» пришло в «Уссури».

В рекламно-репертуарном отделе ещё одного владивостокского кинотеатра — «Галактика» — рассказали, что у них первый показ состоится сегодня в 15:15. В связи с этим организовали усиленную охрану. «Стало больше охранников, кроме этого, приедут полицейские. Но никаких писем с угрозами мы не получали», — отметила собеседница.