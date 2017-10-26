Новые мэры появились в Каргате и Болотном

И в Болотном, и в Каргате глав выбирали по новой системе. Сначала несколько кандидатур утверждает губернатор, потом, уже на месте, их представляет специальная конкурсная комиссия. Окончательный выбор делают местные советы депутатов. Каргатские народные избранники остановились на кандидатуре Владимира Пономаренко. Последние 16 лет он работал на должности заместителя главы города.

— Считаю, что нужно больше привлекать общественность, жители города должны активно участвовать в решении тех или иных вопросов. А мы будем освещать в СМИ свои решения. Сейчас утверждаем план социально-экономического развития на следующий год. И я попрошу депутатов, чтобы они привлекли как можно больше общественности на публичные слушания для обсуждения данных проблем. Надеемся на поддержку правительства Новосибирской области, депутатов Законодательного собрания, — говорит мэр Каргата Владимир Пономаренко.