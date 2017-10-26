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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимской Шакше открыли Сквер желаний

Он расположился на улице Мелеузовской.

В микрорайоне Шакша Калининского района Уфы появился уютный сквер желаний. Расположился он на улице Мелеузовской.

Сквер притягивает взгляд: здесь аккуратные дорожки, высаженные елочки, а также красивые скамейки. Рядом с ним даже автомобильная парковка есть.

В самом центре сквера находится «Дерево исполнения желаний», откуда сквер и получил свое название. Для Шакши он стал также символом обновления и будущих свершений — любой желающий может завязать ленточку или замочек и загадать желание.

Несмотря на октябрьский холод, многие местные жители пришли пришли на его открытие.

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