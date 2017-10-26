В уфимской Шакше открыли Сквер желаний

В микрорайоне Шакша Калининского района Уфы появился уютный сквер желаний. Расположился он на улице Мелеузовской.

Сквер притягивает взгляд: здесь аккуратные дорожки, высаженные елочки, а также красивые скамейки. Рядом с ним даже автомобильная парковка есть.

В самом центре сквера находится «Дерево исполнения желаний», откуда сквер и получил свое название. Для Шакши он стал также символом обновления и будущих свершений — любой желающий может завязать ленточку или замочек и загадать желание.