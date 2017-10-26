Назван лучший способ мытья фруктов

Источник: AP 2017

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Проведя серию экспериментов, ученые показали, что тиабендазол и фосмет лучше всего удаляются однопроцентным раствором пищевой соды. Промывание яблока в течение 12 минут удаляет с поверхности 80 процентов первого вещества, а за 15 минут — 96 процентов второго.

Различие во времени обусловлено глубиной проникновения химикатов в кожуру яблока (80 и 20 микрометров для тиабендазола и фосмета соответственно).