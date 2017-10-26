Конь СавраСКА стал маскотом хабаровского футбольного клуба
Персонажа представили болельщикам на вчерашнем матче.
Персонажа представили болельщикам на вчерашнем матче.
Вчера, 25 октября, любители футбола смогли оценить маскот «СКА-Хабаровска». Конь СавраСКА появился на трибунах во время матча с «Динамо-СПб», сообщает портал «Губерния».
Клубный маскот был создан по инициативе
«Я разрабатывал этого маскота лет шесть или семь тому назад: сделал рисунок, придумал ему название. Но тот конь получился неудачным — как по мне, он походил больше на дракона. Болельщики его даже на трибунах называли мутоген, потому что там чудовище
По его словам, к идее обзавестись маскотом вернулись в этом году. Среди болельщиков провели голосование. Любители футбола могли выбрать, кого они хотят видеть в этой роли: коня, медведя или военнослужащего.
«Победил
Новый маскот сшила мастер Антонина Путинцева, которая до этого изготовила ростовых кукол для хабаровского «Амура».
«Маскот получился симпатичным, достаточно милым конем. Он будет одет в два вида формы — футбольную и буденовскую: буденовка, гимнастерка, галифе, сапоги», — добавил Юрий Собещук.
СавраСКА уже принес клубу удачу: вчера «СКА-Хабаровск» победил «Динамо-СПб» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России.