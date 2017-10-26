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06:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Конь СавраСКА стал маскотом хабаровского футбольного клуба

Персонажа представили болельщикам на вчерашнем матче.

Вчера, 25 октября, любители футбола смогли оценить маскот «СКА-Хабаровска». Конь СавраСКА появился на трибунах во время матча с «Динамо-СПб», сообщает портал «Губерния».

Клубный маскот был создан по инициативе пресс-атташе клуба Юрия Собещука.

«Я разрабатывал этого маскота лет шесть или семь тому назад: сделал рисунок, придумал ему название. Но тот конь получился неудачным — как по мне, он походил больше на дракона. Болельщики его даже на трибунах называли мутоген, потому что там чудовище какое-то было», — рассказал Юрий Собещук.

По его словам, к идее обзавестись маскотом вернулись в этом году. Среди болельщиков провели голосование. Любители футбола могли выбрать, кого они хотят видеть в этой роли: коня, медведя или военнослужащего.

«Победил все-таки конь, что понятно: конь ассоциируется с футбольными и хоккейными армейскими клубами. [Когда я создавал его], то не видел смысла оригинальничать», — сказал пресс-атташе клуба.

Новый маскот сшила мастер Антонина Путинцева, которая до этого изготовила ростовых кукол для хабаровского «Амура».

«Маскот получился симпатичным, достаточно милым конем. Он будет одет в два вида формы — футбольную и буденовскую: буденовка, гимнастерка, галифе, сапоги», — добавил Юрий Собещук.

СавраСКА уже принес клубу удачу: вчера «СКА-Хабаровск» победил «Динамо-СПб» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России.

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