Федеральные журналисты сняли сюжет об экологии в Богучанах
Территорию района загрязняют несанкционированные свалки и горы опилок.
Территорию района загрязняют несанкционированные свалки и горы опилок.
Журналисты телекомпании
На территории района находятся деревоперерабатывающий комбинат и лесопилки. Как правило, земля там сдается в аренду. Владельцы бизнеса по переработке дерева зарабатывают деньги, но об экологии думают в последнюю очередь.
Дело в том, что за утилизацию опилок предпринимателям нужно платить. Поэтому они выбирают самый легкий вариант — просто выбрасывать накопившиеся отходы.
«Горы мусора располагаются на 4,5 га. Сами бизнесмены говорят, что это не помойка, а склад опилок для будущего производства», — прокомментировала активист Богучанского района.
Жители опасаются, что в скором времени опилки начнут сыпаться в воду. Но территорию загрязняют не только бизнесмены. Ежедневно в реку сливаются производственные отходы предприятий, выливается после откачки содержимое туалетов. Местные жители также оставляют в лесу огромные кучи мусора. Выбрасывают мебель, книги, бутылки и технику. Все это в итоге попадает в Ангару.
Отметим, что Красноярский край входит в Топ-5 лидеров по уровню загрязнения окружающей среды.