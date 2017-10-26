В Приморье поменяют систему записи к врачу и обновят «Электронную школу»

Источник: Восток Медиа

В Приморском крае только за один год сделан большой рывок в массовой информатизации практически по всем жизненным ситуациям, а также в здравоохранении, экономике. Регион занимает 14-е место в рейтинге Минкомсвязи по вовлечённости в сервисы Единого портала госуслуг. Приморцы активно пользуются электронными сервисами и всё меньше стоят в очередях за документами и справками. Директор краевого департамента информатизации и массовых коммуникаций Илья Красильников в интервью РИА «Восток-Медиа» вкратце рассказал, что сделано за год в Приморье и какие новые сервисы появятся в ближайшие месяцы.

— Илья Олегович, департамент информатизации активно работает над модернизацией регионального сегмента Единого портала госуслуг. В частности, представлен сайт-«помощник»; постоянно расширяется набор региональных и муниципальных сервисов в режиме онлайн. Что удалось сделать в данном направлении к сегодняшнему дню?

— На сайте «Помощник» собрана информация, разъясняющая, как получать услуги на Едином портале. Вся информация о способах получения услуги, необходимых документах для подачи заявления на услугу изложена на новом сайте в максимально простом и понятном виде, избавляя от необходимости разбираться в сложных терминах и описаниях процедур работы органов власти. Также на сайте размещены информационные и обучающие ролики по пользованию Единым порталом госуслуг и ссылки на полезные разделы.

Если жителям Приморья нужно воспользоваться государственными услугами, получить справку или подать заявление, лучше начать с портала uslugi25.ru — так будет проще сориентироваться в названиях и формах заявлений.

Отыскав на сайте-помощнике всю необходимую информацию об услуге, изложенную доступным языком, потом можно по ссылке автоматически перейти на Единый портал непосредственно к заполнению заявления по выбранной тематике.

На сегодняшний день на сайте доступно описание способов получения 45 региональных услуг. Среди них — услуги загс (регистрация рождения, брака и его расторжения), социальные сервисы (назначение и выплата пособия на ребёнка, назначение мер социальной поддержки многодетным семьям), услуги в сфере образования (предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования) и другие. Посетитель найдёт на сайте все сведения об услуге. Например, сроки предоставления, документы, необходимые для её предоставления, где и каким образом получить результат. Для удобства выбора все региональные услуги разбиты по тематическим блокам: семья, труд и занятость, бизнес и другие.

Работа по наполнению сайта и расширению его функционала продолжается. Планируется обновление дизайна сайта, переработка размещённых и добавление новых описаний услуг с целью сделать его максимально понятным и удобным для использования.

Кроме того, сайт планируется дополнить разделом о системе досудебного обжалования, с помощью которого пользователь сможет при необходимости подать жалобу на нарушение порядка предоставления государственных услуг. Оно может выражаться в неправомерных решениях и действиях (бездействии) должностных лиц органов исполнительной власти, по следующим причинам:

— нарушение сроков предоставления услуги;.

— нарушение сроков регистрации запроса на услугу;.

— отказ в исправлении допущенных ошибок или опечаток;.

— отказ в предоставлении государственной услуги;.

— отказ в приёме документов;.

— требование дополнительной платы;.

— требование дополнительных документов.

— Сеть многофункциональных центров «Мои документы» в некоторых городах края переходит практически на круглосуточный график работы. О чём это говорит: высоком уровне обслуживания в МФЦ или недостаточном «освоении» Единого портала госуслуг?

— Необходимо учитывать, что МФЦ — это учреждения, которые создавались по высоким стандартам комфортности. Они оказывают широкий комплекс услуг, и в первую очередь граждане, конечно, переориентировались с посещения органов власти на визит в МФЦ.

Сейчас органы власти Приморского края позволяют подавать заявления и получать результат для большинства услуг в электронной форме, за исключением случая, когда личная явка заявителя является требованием законодательства. По нашему мнению, всё больше жителей пользуются электронными сервисами, и постепенно они будут отдавать предпочтение ЕПГУ вместо МФЦ.

— В своё время специалисты департамента оперативно разработали специальный программный продукт для поддержки работы специалистов в муниципальных образованиях по выдаче «дальневосточного гектара» в федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф». Как вы оцениваете работу сверхвостребованного портала в 2017 году, каковы его плюсы и минусы?

— Специальный программный продукт разрабатывался для того, чтобы органы исполнительной власти и местного самоуправления вносили сведения об участках, которые не могут быть предоставлены в рамках федерального закона. Речь идёт о 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Информационная система проста в освоении и с понятным интерфейсом. Далее указанные участки выгружаются из информационной системы уполномоченным органом по Приморскому краю проверяются на правильность внесения информации и предоставляются в Росреестр РФ для внесения указанных участков в информационную систему «НаДальнийВосток.рф». Где, в свою очередь, данные участки представлены в виде серых зон, на которых гражданин не может «нарисовать» свой предполагаемый «гектар».

Если говорить о портале «НаДальнийВосток.рф», то он востребован на все 100 процентов. Очень много желающих получить участок в Приморском крае. По сводной статистике с 1 июня 2016 года по 12 октября 2017-го, количество посещений сайта составляет 5,22 миллионов раз. Количество поданных заявлений на весь Дальний Восток составляет 103 057.

Для того, чтобы гражданин смог работать на портале «НаДальнийВосток.рф», ему необходимо получить учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Получить её заявитель может сам, зарегистрировавшись на портале gosuslugi.ru. В этом случае гражданин сможет получить упрощённую или стандартную учётную запись. Также человек может лично прийти в МФЦ, отделения ФГУП «Почта России» или центр обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком» и получить подтверждённую учётную запись, с помощью которой он может совершать юридически значимые действия.

— Недавно пользователи портала госуслуг в Приморье получили уведомления о новом сервисе — ГИС ЖКХ. На ваш взгляд, удастся ли с его помощью решить некоторые застаревшие проблемы жилищно-коммунального хозяйства в регионе?

— На самом деле, пользователям портала госуслуг на электронную почту поступила информация-приглашение о посещении портала государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (dom.gosuslugi.ru). Система позволяет жителям Приморского края, имеющим в собственности жилые помещения в многоквартирных домах, эффективно влиять на решение некоторых проблем в сфере ЖКХ. Это касается услуг управляющих и ресурсоснабжающих компаний, обслуживающих их дом с использованием системы.

С 2018 года предполагается и такой сервис: собственники жилья в многоквартирных домах смогут голосовать онлайн по вопросам ЖКХ непосредственно с использованием личных кабинетов, зарегистрированных в указанной системе.

В целом хочу отметить большое количество сервисов, заложенных в ГИС ЖКХ — это и внесение сведений по приборам учёта потребляемых ресурсов (вода, тепло, электроэнергия), возможность оплаты выставленных счетов за предоставляемые услуги, контроль исполнения планов по текущим и капитальным ремонтам и многое другое. Но система станет эффективной только тогда, когда сами жители начнут активно ей пользоваться, общаться с соседями в рамках системы, создавать советы многоквартирных домов. И только в этом случае, полагаю, можно говорить о решении застарелых проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Призываем жителей заходить на сайт dom.gosuslugi.ru, проверять информацию о своих домах, ТСЖ, лицевых счетах квартир, начислениях, чтобы с 1 января иметь возможность заплатить через Интернет за услуги ЖКХ в едином личном кабинете.

— О некоторых полезных для Приморья сервисах, разработанных при участии специалистов департамента информатизации, рассказано достаточно подробно. Например, о космическом мониторинге «Кедр». А вот о системе управления пассажирским транспортом, которая позволяет гражданам увидеть маршруты пассажирских перевозок во Владивостоке, Находке, Артёме и Уссурийске, говорится мало. Какие полезные сервисы разработаны (или находятся в процессе создания) для автомобилистов и пассажиров?

— Для того чтобы обеспечить мониторинг движения общественного транспорта, департамент информатизации и телекоммуникаций провёл большую работу с органами местного самоуправления, отвечающими за организацию движения в населённых пунктах. Привлекались автотранспортные структуры, муниципальные учреждения и компании, осуществляющие ГЛОНАСС-мониторинг движения транспорта.

С помощью информационной системы управления — специального портала можно действительно получить информацию о маршрутах общественного транспорта во Владивостоке, в Артёме, Находке и Уссурийске; местах расположения остановочных пунктов; времени прибытия транспорта на остановочный пункт. Также в системе видно автотранспорт, движущийся по маршрутам. Есть информация о времени его прибытия на ближайшую остановку, насколько он опаздывает или опережает график движения. Так же, как и в любой информационной системе, связанной с движением транспорта по маршрутам, гражданин в границах населённого пункта может проложить свой маршрут. Достаточно лишь указать два адреса. Система доступна по адресу: transport.primorsky.ru.

— Больше 250 тысяч приморцев закачали в свои гаджеты мобильное приложение Единого портала госуслуг. Это практически каждый десятый житель края — то есть, показатель достаточно высокий. Над какими новыми форматами сейчас работают региональные специалисты по информатизации, чем вы планируете удивить приморцев после Нового года?

— Подать заявку на получение государственной услуги или отследить статус её выполнения можно не только через официальный сайт gosuslugi.ru, но также и через специальное мобильное приложение, разработанное для пользователей таких платформ как iOS, Android и Windows.

После авторизации пользователь увидит на главной странице всю самую важную информацию о своих событиях на портале: изменения статусов заявлений, напоминание об истечении срока паспортов и водительских прав; появления штрафов и задолженностей. Кроме того, дневник событий портала отображается на экране смартфона в виде уведомлений, которые выводятся в хронологическом порядке. При этом пользователь приложения может открыть только новые события или отфильтровать по типу оповещений.

Для регистрации в приложении достаточно указать имя и номер телефона ранее созданной и подтверждённой учётной записи. В дальнейшем входить в мобильное приложение можно будет по ПИН-коду или отпечатку пальца: зависит от возможностей мобильного устройства. Нет необходимости помнить логин и пароль. Причём, чем больше сведений пользователь укажет в профиле, тем выше уровень учётной записи и больше доступных услуг, которые отобразятся в приложении.

Каталог госуслуг в приложении также подстраивается под выбранный регион. Пользователь может прямо со смартфона подать заявление на российский или заграничный паспорт, заказать выписку о состоянии пенсионного счёта или справку об отсутствии судимости, оформить водительские права или зарегистрировать автомобиль. Предусмотрена в приложении и возможность оплаты штрафов, задолженностей и госпошлин. При этом налоговые или судебные задолженности, госпошлины на оформление водительских прав, паспорта РФ, загранпаспорта и автомобиля — со скидкой 30 процентов.

Мобильное приложение — во многом удобнее, чем Единым портал госуслуг. Скачивайте, устанавливайте приложение на свои устройства — это безопасный и удобный способ получить услуги, оплатить пошлину или штрафы со скидкой.

В связи с быстрым распространением и удобством современных технических устройств мы собираемся дополнительно разрабатывать новые региональные мобильные приложения. Это, например, приложение «Электронная школа Приморья», основной целью которого является повышение контроля успеваемости учащихся путём предоставления доступа родителям к информации о расписании ученика, домашнему заданию, успеваемости по четвертям и оценкам по предметам с мобильных устройств.

Предлагаемое решение будет функционировать на современных мобильных операционных системах, обладать дружелюбным и удобным интерфейсом, реализовывать основные информационные сервисы электронных дневников. Важный элемент работы этого приложения — возможность просмотра данных в офлайн-режиме. То есть, в случае отсутствия подключения мобильного устройства к сети Интернет, можно будет открыть последние просмотренные данные. Данное мобильное приложение является дополнением к уже действующей информационной системе «Электронная школа Приморья». Доступ к приложению мы планируем открыть в ноябре для каждого учителя, ученика и родителя.