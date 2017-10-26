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06:24 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ограничения для движения большегрузов отменили на трассе в Приангарье

Дорогу привели в порядок.

Источник: РИА "Новости"

Частичное ограничение движения для большегрузов на участке с 161 по 246 км трассы Усть-Илимск — Братск, введенное из-за непогоды, снято. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По словам специалистов, дорога находится в проезжем состоянии в обоих направлениях для всех видов транспорта. Спасатели Приангарья рекомендуют жителям региона быть предельно внимательными на дорогах, избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

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