В Башкирии озвучена праздничная программа Дня народного единства

В рамках мероприятия планируется шествие в национальных костюмах, работа выставочных и интерактивных площадок, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики, сообщили в Ассамблее народов РБ.

В этот же день в 18.00 часов начнётся грандиозное культурное событие года — Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. Одной из основных тем акции станет День народного единства. Учреждения культуры и искусства представят массовые мероприятия, посвящённые истории праздника, единству Башкортостана и России в истории и современности.