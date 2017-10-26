Поклонская назвала зрителей «Матильды» «нашкодившими школьниками»

Источник: РИА "Новости"

Поклонская поздравила своих сторонников с победой, пояснив, что имеет в виду всех верующих — «православных и мусульман».

«Победа в том, что своей верой, искренностью и единством нам удалось переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь», — отметила она.

По словам депутата, теми, кто решил сходить на фильм, движет либо любопытство, либо злорадство.

Многие шедшие на премьеру стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей, выглядели, как сильно нашкодившие школьники. Наталья Поклонская

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Помимо этого она раскритиковала позицию Генеральной прокуратуры, которая не отреагировала ни на одно из 43 обращений, направленных ей по поводу фильма.

«Раньше, честно говоря, я думала: просто не докладывают генеральному прокурору, не в курсе он аргументов людей. Но, как оказалось, очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за «девушкой-политиком». Ну во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге. Но услышала в ответ: «Девушка-политик», — заключила Поклонская.

Ранее, согласно данным опроса ВЦИОМ, стало известно, что против позиции Натальи Поклонской по фильму «Матильда» высказались 48% россиян.