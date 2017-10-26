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06:39 (мск), источник: "Российская газета"

Паромную переправу Ванино-Холмск закроют из-за циклона

В ночь на 28 октября будет закрыта паромная переправа Ванино — Холмск из-за приближающегося циклона, сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское морское пароходство.

«В связи с прохождением циклона, действие которого распространится на весь Татарский пролив, паромная переправа работать не будет. Все паромы будут пережидать непогоду в порту Ванино», — сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозу синоптиков, движение судов может возобновиться к вечеру субботы.

Напомним, из Желтого моря на Сахалин смещается глубокий циклон, который принесет на остров дожди и усиление ветра.

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