Паромную переправу Ванино-Холмск закроют из-за циклона
В ночь на 28 октября будет закрыта паромная переправа Ванино — Холмск
В ночь на 28 октября будет закрыта паромная переправа Ванино — Холмск
«В связи с прохождением циклона, действие которого распространится на весь Татарский пролив, паромная переправа работать не будет. Все паромы будут пережидать непогоду в порту Ванино», — сказал собеседник агентства.
Согласно прогнозу синоптиков, движение судов может возобновиться к вечеру субботы.
Напомним, из Желтого моря на Сахалин смещается глубокий циклон, который принесет на остров дожди и усиление ветра.