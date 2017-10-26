Умирать в Приморье стали меньше

В Приморском крае по итогам 8 месяцев 2017 года отмечено снижение смертности сразу по нескольким показателям. Это стало возможным в том числе благодаря профилактической работе медицинских учреждений региона, сообщает Deita.ru.

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания.

По ее словам, значительно сократилось количество смертельных случаев от случайных отравлений алкоголем — на 27,5%.

«Этот показатель в регионе снизился с 5,1 в 2016 году до 3,7 промилле на 100 тысяч населения в 2017 году. Наш показатель ниже общероссийского. В целом по стране снижение от отравлений алкоголем отмечено на 20,3% — с 5,9 до 4,7 на 100 тысяч населения», — отметила она.

Кроме того, отмечено снижение смертности от болезней органов дыхания — на 15%, от болезней органов пищеварения — на 10%, от болезней системы кровообращения на 2,2%, от туберкулеза — на 8,8%, от внешних причин на 6,2%, самоубийств на 5,2%. А также от новообразований — на 0,7%, в том числе и злокачественных — на 1,3%.

«Важно, что и показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми также продолжает снижаться. На сегодняшний день он равен 6,2 промилле», — сообщила Тамара Курченко.

Отметим, что в Приморье ведется комплексная работа над улучшением всех целевых показателей снижения смертности населения по классам, которые были обозначены в «майских» указах Президента страны Владимира Путина.

В последние два года Приморский край входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. Этот показатель в крае один из самых низких по Дальнему Востоку, сейчас департамент здравоохранения работает над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счет приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований — пишет краевая администрация.