Средняя зарплата в Красноярском крае составила почти 40 тысяч рублей
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Самый высокий размер заработной платы в Сибирском федеральном округе — в Красноярском крае, по данным Новосибирскстата.
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Статистики объясняют эти показатели особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Ранее мы сообщали, что реальные доходы красноярцев снизились. По итогам восьми месяцев 2017 года денежные доходы жителей сложились в сумме 74,8 миллиардов рублей. По сравнению с августом прошлого года, это меньше на 0,6%.