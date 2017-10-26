Средняя зарплата в Красноярском крае составила почти 40 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

Самый высокий размер заработной платы в Сибирском федеральном округе — в Красноярском крае, по данным Новосибирскстата.

За январь-август среднемесячная заработная плата в регионе с учетом налогов составила 39649 рублей. В Хакасии этот показатель равняется 33256 рублей. Наиболее близко к Красноярскому краю подошла Томская область с цифрой 37558 рублей в месяц. Меньше всего зарабатывают в Алтайском крае — 21846 рублей.

Статистики объясняют эти показатели особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.