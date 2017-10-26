В Башкирии появится сетевая индустриальная школа «Алтын кулдар»

УМСО «Образование будущего» — 2017 стал первым региональным проектом для дискуссий и взаимодействия между всеми участниками образовательного пространства. УМСО «Образование будущего» — 2017 — своеобразная масштабная карта образования с индивидуальной навигацией для всех участников. Лучший опыт, разработки, продукты и услуги профессионального педагогического и бизнес-сообщества были представлены как в деловой программе, так и в выставочном пространстве, пояснили в пресс-службе Министерства образования РБ.