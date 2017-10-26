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07:43 (мск), источник: Nur.kz

Алматинка: Осторожно, ЦОН разглашает наши личные данные без нас!

Жительница Алматы Анна Димитриевич на своей странице в Facebook рассказала о вопиющем инциденте в ЦОНе. Некий человек получил за девушку справки на ее имя и имя ее знакомого.

«Осторожно!!!» — такими словами начинается публикация Анны.

Девушка рассказала, как зашла в свой личный кабинет Egov и увидела, что некто взял за нее справки — адресную и о наличии (отсутствии) недвижимого имущества.

Шокированная Димитриевич отправилась в департамент центров обслуживания НАО «Правительство для граждан» по Алматы, где написала заявление.

Сотрудник пошел искать того, кому принадлежала электронная подпись на справках, и оказалось, что их выдали в ЦОНе Алмалинского района. При этом сотрудник посоветовал Анне срочно поменять удостоверение и паспорт.

Далее Анна, приехав в Алмалинский ЦОН, выяснила, что справки получили на нее и ее знакомого некий сотрудник одного из банков Серик Б.

«Что к чему, и при чем тут я, мне до сих пор невдомек. Но одно мне ясно — наши данные наглым образом разглашают сотрудники».

«Схема отработанная, видимо, годами! Думаю о ней в курсе и департамент, ведь и там работники шептались между собой, полагая, что я не понимаю по-казахски, о доверенности банка, — продолжила девушка.

Затем развернулись еще более интересные события. Еще одна сотрудница ЦОНа сделала звонок и протянула Анне свой мобильный, сказав, что с ней хочет поговорить сотрудник того самого банка по имени Аслан.

«Начал спрашивать, не брала ли я кредит (нет, ни разу я ничего не брала), потом небрежно предположил, что “цифрой ошиблись”, короче, его бред больше слушать не было ни сил, ни желания. Передала трубку обратно “второй” работнице ЦОНа, которая во время моего разговора шепотом говорила “первой”, что “больше никогда не буду давать им эти справки”», — вспоминает девушка.

Спустя час девушка дождалась некоего работника ТОО, который начал ей объяснять, что, возможно, она давала согласие в банке на сбор информации. На что Анна резонно ответила, что по правилам, получить справку может лишь она, либо за нее могут получить по доверенности.

А сотрудница ЦОНа, не пожелавшая представиться, заявила, что справки… даются именно через этого работника из ТОО.

«Сотрудник ТОО взял мой номер, чтобы позвонить завтра, а “вторая” шепотом просила “решить все мирно”. Мирно решат со мной, а сотни тысяч граждан станут жертвами мошенников, банков и еще тех, о ком мы и не подозреваем. Так что ждем развития истории о краже моих личных данных», — подытожила Анна.

На пост отреагировал председатель «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов.

«Уважаемая Анна! Мы разбираемся в этой ситуации и в самое ближайшее время предоставим вам ответ. Мы сделали привязку номера мобильного телефона и email к личному кабинету на egov.kz специально для того, чтобы отслеживать подобные нарушения и Вы могли всегда быть в курсе обо всех заявках на ваше имя. На любое обращение должно быть заявление! Все, что произошло — недопустимо. Виновные обязательно понесут наказание», — пообещал он.

Между тем, публикация Анны вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие на своих страницах призывают проверить заказанные на eGov услуги.

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