Противники Хэллоуина устроили акцию устрашения в Екатеринбурге
«Страшное» видео появилось в социальной сети YouTube.
«Страшное» видео появилось в социальной сети YouTube.
В Екатеринбурге неизвестные выступили против празднования Хэллоуина с призывом уничтожить его. Участники акции повесили куклу с тыквой вместо головы перед знаковыми зданиями города, сообщает в четверг, 26 октября, корреспондент «АиФ-Урал».
На видео в
«Мы против зла. Мы против Halloween», — гласит в конце ролика сообщение.
В описании к ролику становится понятно, что такими образом анонсируется вечеринка в одном из баров Екатеринбурга в пятницу, 27 октября. При этом название самого заведения не упоминается — только адрес: Белинского, 34.
Напомним, что в ночь с пятницы на субботу и до конца недели в екатеринбургских клубах и заведениях традиционно пройдут вечеринки, посвященные этому празднику, несмотря на то, что Хэллоуин празднуется 31 октября. Стоит отметить, что Русская православная церковь негативно отзывается о праздновании Хэллоуина в России, называя его «карнавалом зла». Однако из года в год этот праздник укореняется в российской культуре.