Противники Хэллоуина устроили акцию устрашения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные выступили против празднования Хэллоуина с призывом уничтожить его. Участники акции повесили куклу с тыквой вместо головы перед знаковыми зданиями города, сообщает в четверг, 26 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

На видео в черно-белом изображении молодой человек в белой форме и черным крестом на спине тащит за собой куклу, олицетворяющую Хэллоуин, по знаковым местам Екатеринбурга: дом Севастьянова, резиденции губернатора, Законодательного собрания Свердловской области, Площади 1905 года и резиденции полпреда. Во всех случаях кукла оказывается подвешена на веревке.

«Мы против зла. Мы против Halloween», — гласит в конце ролика сообщение.

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В описании к ролику становится понятно, что такими образом анонсируется вечеринка в одном из баров Екатеринбурга в пятницу, 27 октября. При этом название самого заведения не упоминается — только адрес: Белинского, 34.