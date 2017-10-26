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07:17 (мск), источник: VN.ru

Орангутанг Бату девять лет ждал красавицу-невесту Мишель

Из Московского зоопарка в Новосибирск на постоянное место жительство прибыла самка орангутана — красавица Мишель. Это долгожданное событие для зоопарка имени Ростислава Шило.

«Орангутаны Бату и Захар содержатся у нас уже девять лет, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. —  В 2008 году мы получили двух самцов: Бату, рожденного в чешском зоопарке, и Захара из Московского зоопарка. Учитывая, что в дикой природе эти приматы находятся под угрозой полного исчезновения, зоологические парки прикладывают все усилия для сохранения вида. Создание пар имеет огромное значение».

Самке Мишель восемь лет. Она приходится сестрой Захару из Новосибирска. Их мать зовут Личиана, она родилась и живет в Московском зоопарке. Захар был ее первенцем, Мишель — третьим ребенком. Подбирая пары, биологи, конечно, учли данный факт, и было решено, что Мишель составит пару Бату.

«У орангутанов сильно развиты социальные связи. Если они живут в группе, то очень привязаны к своим сородичам, к матери, братьям и сестрам, — говорит заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. —  Кроме того, орангутаны привыкают к людям, которые за ними ухаживают. У нас была задача сделать так, чтобы стресс от переезда у животного был минимальным. Мы готовились, работали вместе с московскими коллегами. Наш сотрудник Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных, ездила за Мишель. Она две недели ежедневно приходила к группе, в которой жила эта молодая самка. Нужно было, чтобы орангутаны привыкли и приняли нового человека. Сотрудник Московского зоопарка, в свою очередь, сопровождал Мишель в Новосибирск и провел здесь несколько дней, что также благотворно сказалось на ее поведении».

Сразу после прибытия Мишель поселили в вольер, расположенный рядом с Бату, чтобы у них была возможность присмотреться друг к другу. Контакт был установлен очень быстро. Между вольерами есть небольшое зарешеченное окно. Самец с самкой уже на второй день знакомства обменивались рукопожатиями.

«Бату, кажется, даже чем-то угощал Мишель. Видя такой настрой, на четвертый день мы соединили их. Теперь они вместе, — продолжает Евгения Пирожкова. —  Мишель внешне сильно отличается от Бату и Захара. Она намного меньше самцов, на морде у нее нет характерных складок. Так проявляется половой диморфизм, то есть различия между самцами и самками».

Добавим, что Бату 18 лет и он в самом расцвете сил. Он известный умница и выдумщик. Биологи Московского зоопарка рассказывали, что Мишель тоже отличается интеллектуальными способностями, для нее придумывали всевозможные занятия. Кроме всего прочего, она, умеет рисовать.

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