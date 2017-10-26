Орангутанг Бату девять лет ждал красавицу-невесту Мишель
Из Московского зоопарка в Новосибирск на постоянное место жительство прибыла самка орангутана — красавица Мишель. Это долгожданное событие для зоопарка имени Ростислава Шило.
Из Московского зоопарка в Новосибирск на постоянное место жительство прибыла самка орангутана — красавица Мишель. Это долгожданное событие для зоопарка имени Ростислава Шило.
«Орангутаны Бату и Захар содержатся у нас уже девять лет, — говорит начальник
Самке Мишель восемь лет. Она приходится сестрой Захару из Новосибирска. Их мать зовут Личиана, она родилась и живет в Московском зоопарке. Захар был ее первенцем, Мишель — третьим ребенком. Подбирая пары, биологи, конечно, учли данный факт, и было решено, что Мишель составит пару Бату.
«У орангутанов сильно развиты социальные связи. Если они живут в группе, то очень привязаны к своим сородичам, к матери, братьям и сестрам, — говорит заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. — Кроме того, орангутаны привыкают к людям, которые за ними ухаживают. У нас была задача сделать так, чтобы стресс от переезда у животного был минимальным. Мы готовились, работали вместе с московскими коллегами. Наш сотрудник Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных, ездила за Мишель. Она две недели ежедневно приходила к группе, в которой жила эта молодая самка. Нужно было, чтобы орангутаны привыкли и приняли нового человека. Сотрудник Московского зоопарка, в свою очередь, сопровождал Мишель в Новосибирск и провел здесь несколько дней, что также благотворно сказалось на ее поведении».
Сразу после прибытия Мишель поселили в вольер, расположенный рядом с Бату, чтобы у них была возможность присмотреться друг к другу. Контакт был установлен очень быстро. Между вольерами есть небольшое зарешеченное окно. Самец с самкой уже на второй день знакомства обменивались рукопожатиями.
«Бату, кажется, даже
Добавим, что Бату 18 лет и он в самом расцвете сил. Он известный умница и выдумщик. Биологи Московского зоопарка рассказывали, что Мишель тоже отличается интеллектуальными способностями, для нее придумывали всевозможные занятия. Кроме всего прочего, она, умеет рисовать.