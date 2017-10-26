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07:34 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Эвакуацию в новосибирском ТЦ объяснили плановыми учениями

Пользователи в соцсетях предположили очередную атаку телефонных террористов.

В четверг утром в Новосибирске был эвакуирован многофункциональный комплекс «Сан Сити».

Фотографии эвакуации разместили пользователи соцсетей, предположив очередную атаку телефонных террористов. Между тем, редакции Sibnovosti.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что эвакуация не связана с какими-либо звонками, а является плановыми учениями персонала самого «Сан-Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 28 сентября текущего года в Новосибирске эвакуировали ряд торговых центров и несколько общеобразовательных школ. Как уточнили тогда в полицию, с сообщением о заложенной бомбе в мэрию позвонил неизвестный. Сообщение не подтвердилось. Схожие атаки лже-минеров, сопровождавшиеся массовой эвакуацией людей, осенью были зафиксированы в ряде российских регионов.

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