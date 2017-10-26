Эвакуацию в новосибирском ТЦ объяснили плановыми учениями
Пользователи в соцсетях предположили очередную атаку телефонных террористов.
Пользователи в соцсетях предположили очередную атаку телефонных террористов.
В четверг утром в Новосибирске был эвакуирован многофункциональный комплекс «Сан Сити».
Фотографии эвакуации разместили пользователи соцсетей, предположив очередную атаку телефонных террористов. Между тем, редакции Sibnovosti.ru в
Напомним, 28 сентября текущего года в Новосибирске эвакуировали ряд торговых центров и несколько общеобразовательных школ. Как уточнили тогда в полицию, с сообщением о заложенной бомбе в мэрию позвонил неизвестный. Сообщение не подтвердилось. Схожие атаки