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07:30 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики спрогнозировали в Омске метели на несколько дней

По данным Омского гидрометцентра, уже сегодня, 26 октября, ночью в регионе начнется метель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 755 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

Местами будет идти снег, а кое-где и мокрый снег, который превратится в гололед. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура воздуха днем составит +3… -2 градуса.

В пятницу, 27 октября, местами также пройдут небольшие осадки, сохранится слабая метель, ветер усилится до 18 м/с. Температура ночью упадет до −3… −8 градусов, днем будет +2… -3.

В субботу, 28 октября, метель снова усилится. Ожидаются осадки и гололедные явления. Порывы ветра местами будут достигать 18 м/с. Температура ночью составит −1… −6, днем потеплеет до +4.

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