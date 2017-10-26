Синоптики спрогнозировали в Омске метели на несколько дней
По данным Омского гидрометцентра, уже сегодня, 26 октября, ночью в регионе начнется метель.
По данным Омского гидрометцентра, уже сегодня, 26 октября, ночью в регионе начнется метель.
Местами будет идти снег, а
В пятницу, 27 октября, местами также пройдут небольшие осадки, сохранится слабая метель, ветер усилится до 18 м/с. Температура ночью упадет до −3… −8 градусов, днем будет +2… -3.
В субботу, 28 октября, метель снова усилится. Ожидаются осадки и гололедные явления. Порывы ветра местами будут достигать 18 м/с. Температура ночью составит −1… −6, днем потеплеет до +4.