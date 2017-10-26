Синоптики спрогнозировали в Омске метели на несколько дней

Источник: РИА "Новости"

Местами будет идти снег, а кое-где и мокрый снег, который превратится в гололед. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура воздуха днем составит +3… -2 градуса.

В пятницу, 27 октября, местами также пройдут небольшие осадки, сохранится слабая метель, ветер усилится до 18 м/с. Температура ночью упадет до −3… −8 градусов, днем будет +2… -3.