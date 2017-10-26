Министерство внутренних дел предлагает 500 вакансий
В стране не хватает полицейских.
В стране не хватает полицейских.
В учреждениях Министерства внутренних дел 500 вакантных мест. С наибольшим дефицитом кадров сталкиваются в Кагульском, Чимишлийском и Басарабяском районах, а также в Кишиневе.
В инспекторате полиции Центр только в отделе общественной безопасности не хватает 20 человек.
«Тяжело, но справляемся. Работаем более восьми часов в день», — сказал участковый Сергей Викол.
«Нас мало, коллеги уходят, но мы
Недавно провели конкурс на замещение вакантных мест.
«В предыдущем конкурсе приняли участие десять кандидатов, но прошли только двое. Остальные не соответствовали требованиям», — рассказал начальник отдела безопасности, ИП Центр Дину Савчук.
«У нас хорошие условия труда, зарплата
Специалистов в этой области готовят и в Академии полиции имени Штефана чел Маре. В этом году набрали 145 курсантов.
«Мы знаем, что начнём работу с квартальных участков, но есть перспективы роста».
«В будущем хочу работать в Центре судебной экспертизы, там много возможностей».
«По контракту, выпускники обязаны после окончания учебы работать в системе по меньшей мере пять лет», — сообщил декан Академии полиции Борис Главан.
Специалисты говорят, что нехватка кадров объясняется переездом граждан зарубеж.
«В последние два года наблюдается рост вакантных мест. Чувствуется отток рабочей силы из Молдовы, в частности среди молодых, в возрасте от 20 до 40 лет», — отметил замдиректора Агентства занятости населения Штефан Каланча.
В прошлом году были заняты лишь 30% свободных мест из общего числа вакансий. В этом году зарегистрировали почти 12 тысяч свободных мест.