Министерство внутренних дел предлагает 500 вакансий

В инспекторате полиции Центр только в отделе общественной безопасности не хватает 20 человек.



«Тяжело, но справляемся. Работаем более восьми часов в день», — сказал участковый Сергей Викол.



«Нас мало, коллеги уходят, но мы все-таки справляемся, несмотря на трудности», — сообщил участковый Лучиан Гаря.



Недавно провели конкурс на замещение вакантных мест.



«В предыдущем конкурсе приняли участие десять кандидатов, но прошли только двое. Остальные не соответствовали требованиям», — рассказал начальник отдела безопасности, ИП Центр Дину Савчук.



«У нас хорошие условия труда, зарплата более-менее достойная. Мы ждем желающих присягнуть государству и встать на стражу Молдовы», — сказал замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.



Специалистов в этой области готовят и в Академии полиции имени Штефана чел Маре. В этом году набрали 145 курсантов.



«Мы знаем, что начнём работу с квартальных участков, но есть перспективы роста».



«В будущем хочу работать в Центре судебной экспертизы, там много возможностей».



«По контракту, выпускники обязаны после окончания учебы работать в системе по меньшей мере пять лет», — сообщил декан Академии полиции Борис Главан.



Специалисты говорят, что нехватка кадров объясняется переездом граждан зарубеж.



«В последние два года наблюдается рост вакантных мест. Чувствуется отток рабочей силы из Молдовы, в частности среди молодых, в возрасте от 20 до 40 лет», — отметил замдиректора Агентства занятости населения Штефан Каланча.



В прошлом году были заняты лишь 30% свободных мест из общего числа вакансий. В этом году зарегистрировали почти 12 тысяч свободных мест.