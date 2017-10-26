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08:41 (мск), источник: Publika.md

Министерство внутренних дел предлагает 500 вакансий

В стране не хватает полицейских.

Источник: Publika.md

В учреждениях Министерства внутренних дел 500 вакантных мест. С наибольшим дефицитом кадров сталкиваются в Кагульском, Чимишлийском и Басарабяском районах, а также в Кишиневе.

В инспекторате полиции Центр только в отделе общественной безопасности не хватает 20 человек.

«Тяжело, но справляемся. Работаем более восьми часов в день», — сказал участковый Сергей Викол.

«Нас мало, коллеги уходят, но мы все-таки справляемся, несмотря на трудности», — сообщил участковый Лучиан Гаря.

Недавно провели конкурс на замещение вакантных мест.

«В предыдущем конкурсе приняли участие десять кандидатов, но прошли только двое. Остальные не соответствовали требованиям», — рассказал начальник отдела безопасности, ИП Центр Дину Савчук.

«У нас хорошие условия труда, зарплата более-менее достойная. Мы ждем желающих присягнуть государству и встать на стражу Молдовы», — сказал замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Специалистов в этой области готовят и в Академии полиции имени Штефана чел Маре. В этом году набрали 145 курсантов.

«Мы знаем, что начнём работу с квартальных участков, но есть перспективы роста».

«В будущем хочу работать в Центре судебной экспертизы, там много возможностей».

«По контракту, выпускники обязаны после окончания учебы работать в системе по меньшей мере пять лет», — сообщил декан Академии полиции Борис Главан.

Специалисты говорят, что нехватка кадров объясняется переездом граждан зарубеж.

«В последние два года наблюдается рост вакантных мест. Чувствуется отток рабочей силы из Молдовы, в частности среди молодых, в возрасте от 20 до 40 лет», — отметил замдиректора Агентства занятости населения Штефан Каланча.

В прошлом году были заняты лишь 30% свободных мест из общего числа вакансий. В этом году зарегистрировали почти 12 тысяч свободных мест.

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