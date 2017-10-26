Сразу два рейда ожидают кемеровских водителей

В пятницу, 27 октября, инспекторы ГИБДД проверят, в каком состоянии находятся госномера автомобилей, а также наличие детских кресел у автолюбителей, которые перевозят детей. Водителей с грязными и нечитаемыми госномерами будут штрафовать, размер штрафа составляет 500 рублей.

В утреннее время экипажи Госавтоинспекции будут стоять возле возле образовательных учреждений Кемерова — школ, детских садов, а также вблизи больниц и поликлиник. В ГИБДД напоминают, что детей в возрасте от 7 до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье автомобиля в детском кресле или с помощью ремней безопасности. На переднем сиденье автомобиля ребенок до 12 лет должен ездить только в детском автокресле. Штраф за нарушение составляет 3 000 рублей.