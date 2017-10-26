В СФУ сменили ректора
Евгения Ваганова сменил
Евгения Ваганова сменил
69-летний ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов ушел в отставку. Об этом сообщили в
Евгений Ваганов возглавил университет 28 ноября 2006 года и стал его первым ректором. В этой должности он проработал 11 лет.
Исполняющий обязанности ректора назначен Владимир Колмаков, который до этого занимал должность первого проректора СФУ и
Академик РАН Евгений Ваганов продолжит работать в университете в должности научного руководителя СФУ.
До назначения ректором СФУ Евгений Ваганов с 1994 года возглавлял Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, в 1997 избран академиком Российской академии наук. Он является председателем Сибирского регионального