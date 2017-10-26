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07:43 (мск), источник: Newslab.ru

В СФУ сменили ректора

Евгения Ваганова сменил проректор-директор Института физической культуры, спорта и туризма СФУ Владимир Колмаков.

69-летний ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Евгений Ваганов возглавил университет 28 ноября 2006 года и стал его первым ректором. В этой должности он проработал 11 лет.

Исполняющий обязанности ректора назначен Владимир Колмаков, который до этого занимал должность первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, курировал разработку и реализацию Программы развития университета на 2007−2010 годы. Он будет работать в должности до назначения в установленном порядке распоряжением Правительства РФ.

Академик РАН Евгений Ваганов продолжит работать в университете в должности научного руководителя СФУ.

До назначения ректором СФУ Евгений Ваганов с 1994 года возглавлял Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, в 1997 избран академиком Российской академии наук. Он является председателем Сибирского регионального учебно-методического центра, лауреатом премии фонда Александра Гумбольдта и премии им. В. Н. Сукачева Президиума РАН, награжден дипломом «Золотой знак «Общественное признание», автор более 160 статей и 6 монографий.

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