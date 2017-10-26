На фестиваль в Челябинске приедут баянисты со всего мира

Челябинск, 26 октября — АиФ-Челябинск. Более 120 лучших российских и зарубежных баянистов и аккордеонистов приглашены в Челябинск на ХII Международный фестиваль и VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов. Мероприятия пройдут с 30 октября по 4 ноября в Южно-Уральском государственном институте искусств им. П. И. Чайковского.

«Приедут ведущие музыканты из разных уголков России, Казахстана и Германии, — сообщила сайту “АиФ-Челябинск” пресс-секретарь фестиваля и конкурса Елена Ищенко. — Все они, вместе с челябинскими музыкантами продемонстрируют своё исполнительское и педагогическое мастерство на Международном конкурсе, который носит имя выдающегося музыканта современности народного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных Фридриха Липса».