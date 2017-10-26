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08:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

На фестиваль в Челябинске приедут баянисты со всего мира

В этом году в мероприятии впервые примут участие музыканты из Норвегии.

Челябинск, 26 октября — АиФ-Челябинск. Более 120 лучших российских и зарубежных баянистов и аккордеонистов приглашены в Челябинск на ХII Международный фестиваль и VII Международный конкурс баянистов-аккордеонистов. Мероприятия пройдут с 30 октября по 4 ноября в Южно-Уральском государственном институте искусств им. П. И. Чайковского.

«Приедут ведущие музыканты из разных уголков России, Казахстана и Германии, — сообщила сайту “АиФ-Челябинск” пресс-секретарь фестиваля и конкурса Елена Ищенко. — Все они, вместе с челябинскими музыкантами продемонстрируют своё исполнительское и педагогическое мастерство на Международном конкурсе, который носит имя выдающегося музыканта современности народного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных Фридриха Липса».

На конкурсе прозвучат обработки и переложения композиций Баха, Вивальди, Паганини, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Рахманинова, Глинки, Мусоргского, а также современная эстрадная музыка. В этом году впервые в фестивале будут участвовать гармонисты из Новосибирска, а также музыканты из Норвегии.

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