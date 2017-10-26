На фестиваль в Челябинске приедут баянисты со всего мира
В этом году в мероприятии впервые примут участие музыканты из Норвегии.
В этом году в мероприятии впервые примут участие музыканты из Норвегии.
Челябинск, 26 октября —
«Приедут ведущие музыканты из разных уголков России, Казахстана и Германии, — сообщила сайту “АиФ-Челябинск”
На конкурсе прозвучат обработки и переложения композиций Баха, Вивальди, Паганини, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Рахманинова, Глинки, Мусоргского, а также современная эстрадная музыка. В этом году впервые в фестивале будут участвовать гармонисты из Новосибирска, а также музыканты из Норвегии.