В омском парке «Птичья гавань» установили кормовые площадки

Природный заповедник «Птичья гавань» стал своеобразной гостиницей для перелетных птиц. Несмотря на то что уже выпал снег, сотни птиц прилетают на кормовые площадки. Они ищут зерна пшеницы и овса, которые специально приготовили для их подкормки на осенне-зимний период.

Сергей Шабаршин, директор «Птичьей гавани»:

— Кормовые площадки, как правило, привлекают и дают возможность восполнить энергетические затраты многочисленным стайкам перелетных и местных птиц. Положительные результаты дает подкормка и водоплавающей дичи в местах их дневок и вечерней кормежки снопиками зерновых растений.

Кроме того, Сергей Шабаршин отметил, что такая забота положительно влияет на водоплавающих птиц. Это позволяет им создать условия для дальнейшего размножение. Которое положительно влияет на популяцию кряковых уток.