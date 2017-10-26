Мама призывника: командиры попросили звонить в любое время

Источник: Sputnik.by

«После истории с гибелью солдата в Печах не по себе. Когда твой ребенок принял решение идти в армию — а в нашем случае он сам сказал, что бегать не будет, а пойдет и отслужит как надо, это для мамы стресс — еще никогда в жизни на такой большой срок мы с ним не расставались. А еще и все эти истории с солдатами-срочниками — в магазине, на работе только про это и говорят. Не по себе, конечно», — не скрывает волнения мама без пяти минут солдата.

Почти санаторий и кухня

Уже известно, что ее сын Антон отправится служить в войсковую часть № 3310 ВВ МВД. Об этом ему сказали во время призывной комиссии в военкомате. Там же определили, что поскольку у парня есть специальность повара, то служить он будет на кухне.

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«Утешаю себя только тем, что он не сосем желторотый воробушек — ему все-таки почти 20. Но, надо сказать, сейчас с призывниками церемонятся — мне позвонил сначала командир батальона, а потом и командир части, где Антону предстоит служить. Подробно рассказали и про условия службы и про режим дня. Я даже сказала — вас послушать, так прям санаторий с физическими нагрузками. Подъем, утренняя пробежка, потом он идет готовить», — шутит мама. Но признается, что тот факт, что будущие военачальники сына ей позвонили, да еще и оставили свои координаты с просьбой звонить при малейшем сомнении и в любое время, конечно, немного снял напряжение.

Командир части, по ее словам, подробно расспрашивал о характере сына, его привычках и психологическом состоянии, с каким настроением идет в войска, склонен ли к меланхолии и прочие вещи, объяснял, что кто же лучше может знать характер призывника, как не мама.

Екатерина признается, что сын у нее молчун, не любит показывать эмоции. Но то, что он тоже волнуется, очевидно.

«Знаю, что он много читает и об армейской службе, и о том, как за себя постоять, в том числе и по закону. Форумы, сайты штудирует», — говорит мама.

Звонок маме на контроле

Когда разговаривала с командиром, призналась, что очень боится самого первого месяца — привыкнуть, что все теперь не так, и как сын там освоится. Ведь даже позвонить не сможет.

«Командир сказал, что у солдат есть с 17 до 19 свободное время, они могут пользоваться телефонами и он проконтролирует, чтобы не забывали звонить мамам, а то были случаи, когда встревоженная мама звонит в часть — почему сын 2 месяца не звонит, что с ним случилось, а он — все видят, — звонит каждый вечер. Оказалось — с любимой девушкой разговаривал. А маме позвонить руки не доходили», — улыбается Екатерина.