Гимназии останутся — экзамены изменятся

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Тогда в Минобразования пообещали, что не станут рубить сплеча и вскоре совместно с педагогами-практиками выработают критерии отбора в гимназии, которые будут соответствовать и принципам социальной справедливости, и равнодоступности общего среднего образования, гарантированного законодательством. Потом интернет взбудоражило открытое письмо писательницы Евгении Пастернак, адресованное министру образования, где та просила прокомментировать ситуацию вокруг очередной волны слухов о закрытии гимназий. Пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая расставила точки над i:

— Гимназии закрываться не будут, они останутся как учреждения образования. И это наш главный посыл. Однако планируем отменить экзамены после четвертого класса, то есть не будет вступительных испытаний в пятый. Но это предложение пока не закреплено на законодательном уровне…

Кроме стресса для детей, одной из причин таких перемен уже не раз называли материальный фактор, ведь родители тратят немалые суммы на подготовку к гимназии, не исключены и факты коррупции. Поэтому, говорят в министерстве, чтобы дети сами делали осознанный выбор, экзамены в гимназии введут или после 8-го, или после 9-го класса. А принимать в гимназии до экзаменационного возраста планируют по территориальному признаку, проще говоря, по прописке.

В чем тогда будет их отличие от обычных школ, где сегодня старшеклассники могут выбрать профильный класс по вкусу? Разве что в программе для 10 — 11-х классов, в которых, напомним, совсем недавно вернули и профили.