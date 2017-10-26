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08:44 (мск), источник: Publika.md

Сезон ловли раков на Днестре в самом разгаре

На Днестре и озерах ловят раков. Сезон — в самом разгаре.

Источник: Publika.md

У членистоногих начался период размножения, и они выползают на мели. В ресторанах и барах раки — сезонное дополнение к меню.

Ольга Борщ — шеф-повар в столичном баре. По ее словам, раков заказывает чуть ли не каждый второй клиент.

«На литр воды мы добавляем 5−6 горошинок душистого перца, 2−3 штучки лаврового листа. Кто-то любит больше соли, кто-то нет — 50−70 граммов», — сказала повар Ольга Борщ.

В ресторане деликатес стоит 290 леев за килограмм. Многие ловят раков именно на продажу. А среди ловцов — множество браконьеров. Всего за два дня рыбоохранная служба обнаружила на Днестре 130 незаконных раколовок.

«Для ловли раков необходимо разрешение. Если оформить на год, оно стоит 300 леев. Один человек может использовать одновременно не больше трёх раколовок, за день можно выловить не больше 30 раков», — сообщил замначальника Службы рыбоохраны Влад Унгурян.

Максимальный штраф за ловлю без разрешения — 500 леев. А браконьеров, если и ловят, то только с поличным.

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