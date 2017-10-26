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08:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Почти четверть челябинцев чувствуют себя не защищёнными от терроризма

Социологи провели опрос через полторы недели после волны эвакуаций в начале октября.

Источник: РИА "Новости"

Почти четверть опрошенных жителей Челябинска чувствуют себя совершенно не защищёнными от террористических угроз, такие данные получили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии РАНХиГС.

Социологи провели опрос через полторы недели после телефонных «минирований» и волны эвакуаций в начале октября. 31,1% респондентов в ответ на вопрос о степени безопасности Челябинска и его жителей заявили, что защищены недостаточно, а ещё 24,2% опрошенных выбрали вариант «совершенно не защищены». Чаще других так отвечали женщины и горожане старше 50 лет.

24,8% участников опроса затруднились дать оценку ситуации. Среди этой группы также преобладали женщины и челябинцы в возрасте от 31 до 50 лет. Полностью защищёнными от террористических угроз чувствуют себя 19,9% респондентов — в основном мужчины, люди старше 50 лет и с уровнем достатка выше среднего.

«Жители города, считающие себя недостаточно защищёнными от террористической угрозы, чаще представлены в Калининском районе города, а те, кто говорит о том, что город и его жители совершенно от терроризма не защищены, в Советском районе Челябинска», — отмечают исследователи.

Специалисты также выявили зависимость ощущения безопасности от уровня материального достатка: чем он выше, тем более защищённым чувствует себя респондент.

Напомним, ранее социологи выяснили мнение челябинцев о том, насколько жители города защищены от преступных посягательств.

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