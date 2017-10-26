В Башкирии в школах установили камеры видеонаблюдения
Для этого органам прокуратуры пришлось обратиться в суд.
Для этого органам прокуратуры пришлось обратиться в суд.
В Салавате сотрудники прокуратуры провели проверки в местных детсадах и школах и выяснили, что в некоторых из них нет камер видеонаблюдения. Однако по законодательству о противодействии терроризму школы и детские сады должны быть оборудованы специальной техникой.
Прокурор Салавата обратился в суд, потребовав от местной администрации выделить денежные средства на установку камер, сообщает
В суде с доводами правоохранителей согласились и обязали городскую администрацию выделить деньги на видеонаблюдение.