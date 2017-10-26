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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в школах установили камеры видеонаблюдения

Для этого органам прокуратуры пришлось обратиться в суд.

Источник: РИА "Новости"

В Салавате сотрудники прокуратуры провели проверки в местных детсадах и школах и выяснили, что в некоторых из них нет камер видеонаблюдения. Однако по законодательству о противодействии терроризму школы и детские сады должны быть оборудованы специальной техникой.

Прокурор Салавата обратился в суд, потребовав от местной администрации выделить денежные средства на установку камер, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде с доводами правоохранителей согласились и обязали городскую администрацию выделить деньги на видеонаблюдение.

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