В красноярских кинотеатрах показ «Матильды» будут охранять полицейские
26 октября в российский прокат выходит фильм Алексея Учителя.
26 октября в российский прокат выходит фильм Алексея Учителя.
В Красноярске «Матильду» покажут пять кинотеатров. Нашумевший еще до выхода на большие экраны фильм взяли в прокат красноярский «Эпицентр», федеральные «Синема Парк», «Mori Cinema», «Киномакс» и «Квадро».
На портале сети федеральных кинотеатров «Синема Парк» особого ажиотажа на покупку билетов не наблюдается. В одном из залов на восемь вечера первого прокатного дня выкуплено немногим более 50 билетов, все остальные места пока остаются свободными. Всего этот зал вмещает более 280 зрителей.
«С безопасностью людей все абсолютно нормально, — говорит генеральный директор “Эпицентра” Сергей Липов. — В связи с нагнетаемым ажиотажем, по нашей просьбе в кинотеатре дежурит один сотрудник полиции и в обычном режиме работает наша служба безопасности. Мы не опасаемся набегов людей, это надуманная информация, в фильме нет ничего, что могло бы спровоцировать беспорядки».
Тем не менее кинотеатр «Луч» отменил показ фильма, заявив об этом до старта официального проката. Представители «Луча» объяснили свое решение «расколом в обществе». «Из-за усиливающегося раскола в обществе по поводу выхода в прокат художественного фильма “Матильда” мы вынуждены отменить демонстрацию картины в нашем кинотеатре… Предвосхищая главный вопрос, отвечаем сразу: никакого давления со стороны официальных, общественных или политических организаций при принятии данного решения на нас не оказывалось», — опубликовали сообщение в группе кинотеатра «ВКонтакте».
«Фильм красивый, очень много костюмов и декораций, народ будет идти, но понравится ли “Матильда” зрителю, вопрос сложный. К сожалению, мое мнение редко совпадает с массовым зрителем, и если бы я ставил фильмы на свой вкус, то возможно кинотеатр не зарабатывал бы денег», — комментирует первый день показа «Матильды» гендиректор «Эпицентра» Сергей Липов.
«Матильда» действительно самая ожидаемая премьера 2017 года. Популярность эта, однако, сомнительная: на фильм клеют ярлык «оскорбляющий чувства верующих», студию Алексея Учителя закидывают коктейлями Молотова, совершают «молитвенные стояния» против фильма, поджигают автомобили, за неделю до выхода «Матильды» в прокат неугомонная Поклонская записала видеообращение для генпрокурора Юрия Чайки с просьбой признать картину провокационным и экстремистским материалом, и отозвать прокатное удостоверение, а накануне премьеры Союз казаков организовал акцию протеста в Иркутске, обвиняя фильм в «фальсификации истории России», — говорит киноэксперт, бывший
Премьера фильма российского режиссера Алексея Учителя с бюджетом в 25 млн долларов прошла на сцене Мариинского театра в