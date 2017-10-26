Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
08:38 (мск), источник: Newtimes.kz

Родить ребенка за квартиру готова жительница Караганды

30-летняя жительница Караганды готова стать суррогатной мамой в обмен на квартиру, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом женщина сообщила в одном из популярных пабликов Instagram.

Она пояснила, что таким образом хочет помочь младшей сестре, муж которой год назад попал в аварию и стал недееспособным.

«У меня есть ребенок, замужем не была и не планирую. Зарабатываю немало (250 тысяч), и в состоянии прокормить себя и своего ребенка. Проблема в том, что у нас нет жилья. Мы живем в отчем доме, где мы выросли. Я потихоньку откладываю на квартиру, но пока накоплю, я выдохнусь. Это не каприз и не желание сиюминутно заработать. Я хочу помочь себе и своей сестренке. Мы могли бы жить вместе. А в это время они бы копили на свою квартиру, и не тратили бы при этом деньги на съем», ― пишет девушка.

Мнение пользователей по этому поводу разделилось, одни осуждают женщину, другие считают это благим делом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жительница Костаная нашла документы своих родных, выданные на латинице 100 лет назад
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
ВЦИОМ: для большинства россиян пол президента не имеет значения
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Россия создаст на Курилах военно-морскую базу
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
Поклонская прокомментировала выход «Матильды» в широкий прокат
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь