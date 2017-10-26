Родить ребенка за квартиру готова жительница Караганды

«У меня есть ребенок, замужем не была и не планирую. Зарабатываю немало (250 тысяч), и в состоянии прокормить себя и своего ребенка. Проблема в том, что у нас нет жилья. Мы живем в отчем доме, где мы выросли. Я потихоньку откладываю на квартиру, но пока накоплю, я выдохнусь. Это не каприз и не желание сиюминутно заработать. Я хочу помочь себе и своей сестренке. Мы могли бы жить вместе. А в это время они бы копили на свою квартиру, и не тратили бы при этом деньги на съем», ― пишет девушка.