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10:36 (мск), источник: Известия

К юбилею революции 1917 года Эрмитаж «перекрасили» в красный цвет

Государственный Эрмитаж на один вечер с помощью прожекторов вернул себе цвет, в который был окрашен во время революции 1917 года, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Источник: РИА "Новости"

Также в среду петербургский музей открыл выставку к 100-летию революции и устроил музыкально-поэтическую мистерию на Дворцовой площади в рамках масштабного проекта «Штурм Зимнего», длившегося весь год.

Ранее в гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти прошла посвященная Октябрю конференция.

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