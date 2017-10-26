К юбилею революции 1917 года Эрмитаж «перекрасили» в красный цвет
Государственный Эрмитаж на один вечер с помощью прожекторов вернул себе цвет, в который был окрашен во время революции 1917 года, сообщает телерадиокомпания «Мир».
Государственный Эрмитаж на один вечер с помощью прожекторов вернул себе цвет, в который был окрашен во время революции 1917 года, сообщает телерадиокомпания «Мир».
Также в среду петербургский музей открыл выставку к 100-летию революции и устроил
Ранее в гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти прошла посвященная Октябрю конференция.