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08:45 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Странное свечение в небе напугало уральцев

Пользователи соцсетей нашли причину необычного явления.

Жителей Екатеринбурга поразило странное свечение в районе Уралмаша и заметное из многих районов города. Горожане активно обсуждали явление и делились фотографиями в паблике «Типичный Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте», передает в четверг, 26 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Свечение появилось вчерашним вечером и удивило горожан, которые тут же стали активно делится фотографиями и обсуждать необычное явление, придумывая различные версии и называя его «мордором», «пятном», «выбросом», «бэсигналом» и даже «ядерным грибом».

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Однако сомнения и версии быстро отошли в сторону после появления более близкой к свечению фотографии. Оказывается, свет шел от тепличного комплекса на Уралмаше. Похожее свечение постоянно наблюдается в деревне Чурилово Челябинской области, где используют несколько тысяч ламп в теплицах.

В случае с Екатеринбургом свечение исходило из тепличного комплекса АО «Тепличное» в поселке Садовом. Информацию подтвердили и пользователи соцсети, которые находились в этом районе.

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