Странное свечение в небе напугало уральцев

Жителей Екатеринбурга поразило странное свечение в районе Уралмаша и заметное из многих районов города. Горожане активно обсуждали явление и делились фотографиями в паблике «Типичный Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте», передает в четверг, 26 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Свечение появилось вчерашним вечером и удивило горожан, которые тут же стали активно делится фотографиями и обсуждать необычное явление, придумывая различные версии и называя его «мордором», «пятном», «выбросом», «бэсигналом» и даже «ядерным грибом».

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Однако сомнения и версии быстро отошли в сторону после появления более близкой к свечению фотографии. Оказывается, свет шел от тепличного комплекса на Уралмаше. Похожее свечение постоянно наблюдается в деревне Чурилово Челябинской области, где используют несколько тысяч ламп в теплицах.