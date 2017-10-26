Странное свечение в небе напугало уральцев
Пользователи соцсетей нашли причину необычного явления.
Пользователи соцсетей нашли причину необычного явления.
Жителей Екатеринбурга поразило странное свечение в районе Уралмаша и заметное из многих районов города. Горожане активно обсуждали явление и делились фотографиями в паблике «Типичный Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте», передает в четверг, 26 октября, корреспондент «АиФ-Урал».
Свечение появилось вчерашним вечером и удивило горожан, которые тут же стали активно делится фотографиями и обсуждать необычное явление, придумывая различные версии и называя его «мордором», «пятном», «выбросом», «бэсигналом» и даже «ядерным грибом».
Однако сомнения и версии быстро отошли в сторону после появления более близкой к свечению фотографии. Оказывается, свет шел от тепличного комплекса на Уралмаше. Похожее свечение постоянно наблюдается в деревне Чурилово Челябинской области, где используют несколько тысяч ламп в теплицах.
В случае с Екатеринбургом свечение исходило из тепличного комплекса АО «Тепличное» в поселке Садовом. Информацию подтвердили и пользователи соцсети, которые находились в этом районе.